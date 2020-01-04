«Поверить в это сложно до сих пор»: Ксения Алферова почтила память Абдулова

Актриса Ксения Алферова в Instagram опубликовала редкий кадр, на котором можно увидеть ее мать, актрису Ирину Алферову, а также Александра Абдулова. Вся семья на снимке счастлива вместе. «Не люблю 3 января. В этот день не стало папы, и поверить в это сложно до сих пор», — заявила Ксения Алферова.

Напомним, что минуло уже 12 лет, как выдающийся актер ушел из жизни. Проблемы со здоровьем у него начались еще в 2007 году, когда он был прооперирован в севастопольской клинике по поводу язвы. После этого у него начались неприятности с сердцем.

Вскоре актер поехал лечиться в Израиль, где узнал о своем страшном диагнозе – рак лёгкого. Александр Абдулов скончался 3 января 2008 года в московском Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Ему было всего 54 года. Похоронили звезду на Ваганьковском кладбище столицы.

Добавим, что Абдулов всегда подчеркивал, что Ксения Алферова — его дочь. Ребенка он удочерил, когда был женат на ее матери Ирине Алферовой.