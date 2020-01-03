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47-летняя Камерон Диас впервые стала мамой

Актрисе удалось скрывать свою беременность девять месяцев.

47-летняя Камерон Диас впервые стала мамой
Камерон Диас. фото: globallookpress.com/

Камерон Диас впервые снялась в кино в 1994 году. Тогда она произвела фурор в образе роковой красотки в фильме «Маска» с Джимом Керри. Никто тогда не догадывался, какой сложный пусть ей предстоит пройти. Она была в отношениях с самыми завидными мужчинами. Актриса встречалась с Мэттом Диллоном, Джаредом Лето и даже с Джастином Тимберлейком. Но замуж она вышла лишь в 2015 году за Бенджи Мэддена, гитариста и бэк-вокалиста группы Good Charlotte.

А теперь Диас неожиданно объявила о том, что впервые стала мамой. В соцсети актриса опубликовала пост, в котором поделилась новостью о том, что у нее родилась дочка. Малышка получила имя Рэддикс. 47-летняя звезда сразу отметила, что не будет публиковать фотографии дочери или делиться какими-либо подробностями, «кроме того, что она действительно очень милая».

Поклонники поздравили Камерон с пополнением в семье. «Вот это да!», «Какое-то новогоднее чудо», «Ты молодец! В таком возрасте стать мамой», «Красотка! У тебя вырастет красивая дочка», «Поздравляем! Это чудесно», — стали обсуждать новость подписчики.

Напомним, что слухи о беременности актрисы переодически появлялись в Сети. В феврале 2018 года появилась информация, что Диас прибегла к ЭКО, чтобы забеременеть. Тогда она начала носить одежду свободного кроя, что спровоцировало слухи о интересном положении. Еще раньше Камерон признавалась, что так хочет стать матерью, что задумывалась о том, чтобы усыновить ребенка. Но звезду удалось родить малыша. Хотя не исключено, что она прибегла к услугам суррогатной матери, что очень популярно среди знаменитостей в последние годы.

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Тэги:

беременность и родыЗвездные детиКамерон Диаз
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47-летняя Камерон Диас впервые стала мамой
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