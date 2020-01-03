«Пора топать навстречу новой жизни»: Самойлова собралась уезжать из страны

Супруга рэпера Джигана находится на четвертом месяце беременности. Судя по всему, модель планирует рожать заграницей.

Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. По ее словам, это, скорее всего, последняя зимняя фотография в ее микроблоге на ближайшие одиннадцать месяцев.

«Шапки, куртки и снег, мы будем скучать. Пора паковать чемоданы в вечное лето далеко и надолго», — заявила светская львица.

Многодетная мать призналась, что сейчас ей страшно. Она обожает русскую зиму, их с Джиганом дом и привычную жизнь.

«Большие перемены — это вообще не мой конек, но пора топать навстречу новой жизни», — высказалась Самойлова.

К слову, на снимке она запечатлена вместе со своими близкими — с супругом и тремя дочерьми — Ариэлой, Леей и Майей. Кадр сделан в парке Горького на фоне колеса обозрения.