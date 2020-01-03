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«Все кончилось так прозаично»: почему распались отношения эпатажной Агузаровой с любимым мужчиной

Было время, когда яркая исполнительница была в стране на третьем месте по популярности: после Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Сердце звезды в те годы украл Ник Полторанин.

«Все кончилось так прозаично»: почему распались отношения эпатажной Агузаровой с любимым мужчиной
Жанна Агузарова. Фото: Global Look Press

Впервые артистка Жанна Агузарова вышла замуж в далекие 80-е. Ее избранником стал океанолог Илья Кабатченко. Родители интеллигентного юноши сразу невзлюбили необычную девушку. Это и стало одной из причин их скорого развода.

Вскоре после развода у певицы закрутился новый роман с Ником Полтораниным. Впоследствии он стал администратором и директором звезды.

К слову, именно Ник надоумил Жанну пуститься в сольное плавание. Музыкантша послушала совет возлюбленного и ушла из группы «Браво». Этот момент стал переломным в ее карьере.

Спустя несколько лет молодые люди отправились покорять США. Будучи очень популярной на родине Агузаровой пришлось очень тяжело на чужой земле. Ей пришлось начинать все заново. Навещая Россию, исполнительница снова ощущала вкус славы. В конечном итоге она приняла решение вернуться.

Именно это послужило причиной к расставанию Жанны с главной любовью ее жизни. По словам Полторанина, они планировали пожениться и даже задумывались о детях. Поэтому он абсолютно был не готов к тому, что Агузарова предпочтет ему карьеру.

«Ее манили концертные залы, а меня — американское гражданство. Все кончилось так прозаично — но не мог я больше отказываться от своей жизни ради Жанны!» — поведал Ник в интервью для «Каравана историй».

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«Все кончилось так прозаично»: почему распались отношения эпатажной Агузаровой с любимым мужчиной
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