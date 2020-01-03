«Все кончилось так прозаично»: почему распались отношения эпатажной Агузаровой с любимым мужчиной

Впервые артистка Жанна Агузарова вышла замуж в далекие 80-е. Ее избранником стал океанолог Илья Кабатченко. Родители интеллигентного юноши сразу невзлюбили необычную девушку. Это и стало одной из причин их скорого развода.
Вскоре после развода у певицы закрутился новый роман с Ником Полтораниным. Впоследствии он стал администратором и директором звезды.
К слову, именно Ник надоумил Жанну пуститься в сольное плавание. Музыкантша послушала совет возлюбленного и ушла из группы «Браво». Этот момент стал переломным в ее карьере.
Спустя несколько лет молодые люди отправились покорять США. Будучи очень популярной на родине Агузаровой пришлось очень тяжело на чужой земле. Ей пришлось начинать все заново. Навещая Россию, исполнительница снова ощущала вкус славы. В конечном итоге она приняла решение вернуться.
Именно это послужило причиной к расставанию Жанны с главной любовью ее жизни. По словам Полторанина, они планировали пожениться и даже задумывались о детях. Поэтому он абсолютно был не готов к тому, что Агузарова предпочтет ему карьеру.
«Ее манили концертные залы, а меня — американское гражданство. Все кончилось так прозаично — но не мог я больше отказываться от своей жизни ради Жанны!» — поведал Ник в интервью для «Каравана историй».