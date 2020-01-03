Выбор экспертов: стали известны самые ожидаемые фильмы 2020 года

Кинокритики Николас Барбер и Кэрин Джеймс составили небольшой список из самых ожидаемых картин, которые появятся на экранах кинотеатров в 2020 году. Издание BBC опубликовало их авторитетное мнение.

Всего в списке оказалось 14 картин, которые были отсортированны не в плане «от худшей к лучшей», а по порядку их выхода на экраны в США, так что можно не переживать, каждый из этих фильмов будет достоин вашего внимания. Так считают кинокритики, разумеется.

Первой в списке стала картина «Подлинная история банды Келли» премьера в России состоится 20 февраля. Второе место — у «Истории Дэвида Копперфилда» (7 мая). На третьем месте фильм ужасов «Человек-невидимка» (26 марта).

Также в список попали «Не время умирать», «Перспективная молодая женщина», «Артемис Фаул», «Чудо-женщина: 1984», «Душа», «Топ Ган: Мэверик», «Довод», «Вестсайдская история», «Дюна», «Последняя дуэль» и «Новости со всего света».