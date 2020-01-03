«Папина копия»: принц Гарри поделился трогательным фото с сыном Арчи из Канады

Для Меган Маркл минувший год был сложный. Она впервые стала мамой, подарив принцу Гарри сына Арчи. А потом герцогиня Сассекская столкнулась с критикой. Она едва не расплакалась, давая интервью для документального фильма. Но в начале декабря пара уехала на новогодние каникулы. Они решили провести несколько недель вдалеке от Англии, где их на каждом шагу преследуют папарацци.

больше по теме Меган Маркл и принц Гарри представили рождественскую открытку с подросшим сыном Герцог и герцогиня Сассекские умилили многих поклонников трогательным кадром.

День Благодарения супруги отметили в США, а католическое Рождество и Новый год в Канаде. Принц Гарри и его жена уединенно отпраздновали наступление 2020 года в поместье российского олигарха на берегу океана. На радость поклонникам, пара поделилась новым фото в соцсети. В кадре рыжеволосый принц держит на руках подросшего наследника. Примечательно, что Арчи позирует в джинсах, парке горчичного цвета и вязаной шапке с двумя помпонами.

Малыш выглядела даже более стильно, чем его отец. На снимке Гарри буквально буквально сияет, глядя на своего сына. Поклонники пары отметили, что на ногах ребенка красовались угги, которые были подарены австралийским генерал-губернатором во время королевского тура пары в Австралию в 2018 году. Герцог и Герцогиня Сассекские подвели итоге ушедшего года, а поклонники не упустили возможность обсудить, на кого больше похож Арчи.

К слову, мнения разделились. Одни уверены, что мальчик копия отца, а другие видят в нем черты мамы: «Папина копия», «Какой милый», «Стильный какой», «Курносый малыш», «Будущий сердцеед». В видео было показано много трогательных кадров. На одних Меган запечатлена беременной, на других принц Гарри общается с британцами. Также в ролике можно увидеть, как принц Гарри танцует с приматологом Джейн Гуддол, герцогиня Меган, подбрасывающая Арчи в воздух во время их встречи с архиепископом Десмондом Туту в Южной Африке, и официальная черно-белая фотография, на которой королева Елизавета II улыбается новорожденному правнуку.