Александр Петров раскрыл заветное желание

Актер Александр Петров с каждым годом все более популярен. Режиссеры зовут его сниматься в блокбастерах и кассовых проектах, а любовь зрителей с каждой новой картиной только растет. В первый день нового года на экраны кинотеатров вышел очередной фильм с его участием — «Вторжение». По этому поводу Александр дал интервью изданию Канобу.

Один из вопросов был посвящен таким мастерам кино как Скорсезе и Коппола, которые недавно открыто выступили против кинокомиксов от студий Marvel и DC. Как выяснилось Петров не согласен с режиссерами, по его мнению фильмы должны быть разными и для всех людей, не бывает такого, чтобы всем что-то нравилось, всегда найдутся противники определенных жанров или фильмов, но это и не плохо, ведь здорово, когда каждый находит что-то свое. Также актер отметил, что ему нравится первый «Человек-паук» с Тоби Макгуайером и он часто пересматривает этот фильм.

«Я бы Гамлета в кино сыграл, или Раскольникова» — поделился мечтами Александр.

При этом Петров не фанат «Звездных Войн» и на премьеру последней картины не собирается. При этом Александр без проблем назвал свои любимые детективные сериалы, это «Шерлок» и «Настоящий детектив». А лучшие фильмы уходящего года, по мнению актера, это «Однажды в Голливуде», «Джокер» и «Верность».