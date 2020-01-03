«Человек без сердца и мозга»: Хромченко старается подать хороший пример

Телеведущая славится своим изысканным вкусом. Как оказалось, это относится не только к предметам одежды. Несмотря на то, что Новый год уже прошел, писательница решила дать несколько советов по украшению елки.

Эвелина Хромченко отдает предпочтение старым елочным игрушкам. По ее словам, многией ей пришлось докупать по памяти на блошиных рынках и у антикваров. Чтобы все гости могли получше рассмотреть эти редкие экземпляры, журналистка даже не стала вешать гирлянды и мишуру.

«У меня немного реальных игрушек из моего детства и детства моих родных – папина дудочка, гусь и хоккеист, бабушкины бусы, снежинка и парашют, тетин грибочек и шишка, семейная звезда-шпиль», — призналась звезда.

Эвелина отметила, что забирает домой антикварные вещи, чтобы сохранить их эстетику. Она уверена, что дома стоит наряжать елку самостоятельно. Не стоит прибегать к помощи профессиональных декораторов, ведь тогда вы сможете развить свои навыки, а также подать хороший пример детям. Например, научить малышей хранить и оберегать историю своей семьи, а также страны.

«Можно собрать удивительно красивую елку из старых и слегка облезлых (в этом их шарм) игрушек из детства. Выкинуть бабушкины елочные игрушки на помойку может только человек без сердца и мозга – ведь в крайнем случае всегда можно отдать их тому, кто найдет применение этой хрупкой красоте», — отметила Хромченко.

В конце Эвелина призвала поклонников вести себя аккуратно и нежно с тонким раскрашенным стеклом. «Вы сделаны в том числе из его тихого звона», — резюмировала телеведущая.