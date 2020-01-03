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«Человек без сердца и мозга»: Хромченко старается подать хороший пример

Телеведущая славится своим изысканным вкусом. Как оказалось, это относится не только к предметам одежды. Несмотря на то, что Новый год уже прошел, писательница решила дать несколько советов по украшению елки.

«Человек без сердца и мозга»: Хромченко старается подать хороший пример
Эвелина Хромченко. Фото: Global Look Press

Эвелина Хромченко отдает предпочтение старым елочным игрушкам. По ее словам, многией ей пришлось докупать по памяти на блошиных рынках и у антикваров. Чтобы все гости могли получше рассмотреть эти редкие экземпляры, журналистка даже не стала вешать гирлянды и мишуру.

«У меня немного реальных игрушек из моего детства и детства моих родных – папина дудочка, гусь и хоккеист, бабушкины бусы, снежинка и парашют, тетин грибочек и шишка, семейная звезда-шпиль», — призналась звезда.

Эвелина отметила, что забирает домой антикварные вещи, чтобы сохранить их эстетику. Она уверена, что дома стоит наряжать елку самостоятельно. Не стоит прибегать к помощи профессиональных декораторов, ведь тогда вы сможете развить свои навыки, а также подать хороший пример детям. Например, научить малышей хранить и оберегать историю своей семьи, а также страны.

«Можно собрать удивительно красивую елку из старых и слегка облезлых (в этом их шарм) игрушек из детства. Выкинуть бабушкины елочные игрушки на помойку может только человек без сердца и мозга – ведь в крайнем случае всегда можно отдать их тому, кто найдет применение этой хрупкой красоте», — отметила Хромченко.

В конце Эвелина призвала поклонников вести себя аккуратно и нежно с тонким раскрашенным стеклом. «Вы сделаны в том числе из его тихого звона», — резюмировала телеведущая.

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гирляндыновогодняя елкаЭвелина Хромченко
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«Человек без сердца и мозга»: Хромченко старается подать хороший пример
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