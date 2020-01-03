Знай наших!: «Ленинград» выступит на главном американском фестивале

Coachella проходит в Калифорнии и считается одним из самых выдающихся музыкальных фестивалей на планете.

Группа «Ленинград» выступит на одном из самых популярных музыкальных фестивалей мира. На афишах фестиваля Coachella появилось упоминание наших музыкантов, которые выступят на сцене в апреле, а компанию нашим ребятам составят такие звезды как Лана Дель Рей, Rage Against the Machine, Traviss Scott и многие другие.

По словам лидера группировки, Сергея Шнурова, ни одна русскоязычная группа ранее на фестиваль Coachella не приглашалась, так что отказаться от такой возможности никак нельзя. Первоначально была информация о том, что «Ленинград» будет хэдлайнером мероприятия, но эти слухи оказались ложными и группа будет просто участником.

Фестиваль Coachella проходит в Калифорнии и считается одним из самых выдающихся фестивалей на планете. В 2019 году там выступили такие звезды музыкальной сцены как Childish Gambino, Tame Impala, Billie Eilish, Ariana Grande, Kid Cudi и многие другие.