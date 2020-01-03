Знай наших!: «Ленинград» выступит на главном американском фестивале

Группа «Ленинград» выступит на одном из самых популярных музыкальных фестивалей мира. На афишах фестиваля Coachella появилось упоминание наших музыкантов, которые выступят на сцене в апреле, а компанию нашим ребятам составят такие звезды как Лана Дель Рей, Rage Against the Machine, Traviss Scott и многие другие.
По словам лидера группировки, Сергея Шнурова, ни одна русскоязычная группа ранее на фестиваль Coachella не приглашалась, так что отказаться от такой возможности никак нельзя. Первоначально была информация о том, что «Ленинград» будет хэдлайнером мероприятия, но эти слухи оказались ложными и группа будет просто участником.
Фестиваль Coachella проходит в Калифорнии и считается одним из самых выдающихся фестивалей на планете. В 2019 году там выступили такие звезды музыкальной сцены как Childish Gambino, Tame Impala, Billie Eilish, Ariana Grande, Kid Cudi и многие другие.