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Знай наших!: «Ленинград» выступит на главном американском фестивале

Coachella проходит в Калифорнии и считается одним из самых выдающихся музыкальных фестивалей на планете.

Знай наших!: «Ленинград» выступит на главном американском фестивале
Сергей Шнуров. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Группа «Ленинград» выступит на одном из самых популярных музыкальных фестивалей мира. На афишах фестиваля Coachella появилось упоминание наших музыкантов, которые выступят на сцене в апреле, а компанию нашим ребятам составят такие звезды как Лана Дель Рей, Rage Against the Machine, Traviss Scott и многие другие.

По словам лидера группировки, Сергея Шнурова, ни одна русскоязычная группа ранее на фестиваль Coachella не приглашалась, так что отказаться от такой возможности никак нельзя. Первоначально была информация о том, что «Ленинград» будет хэдлайнером мероприятия, но эти слухи оказались ложными и группа будет просто участником.

Фестиваль Coachella проходит в Калифорнии и считается одним из самых выдающихся фестивалей на планете. В 2019 году там выступили такие звезды музыкальной сцены как Childish Gambino, Tame Impala, Billie Eilish, Ariana Grande, Kid Cudi и многие другие.

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Знай наших!: «Ленинград» выступит на главном американском фестивале
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