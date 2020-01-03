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Голая Джиджи Хадид снялась для новогоднего календаря

Американская супермодель палестинского происхождения часто раздевается перед камерой. Поэтому предстать топлес на страницах новогоднего календаря для нее не составило никакого труда.

Голая Джиджи Хадид снялась для новогоднего календаря
Джиджи Хадид. Фото: Global Look Press

Автором лимитированного календаря на 2020 год стал модный журнал V Magazine. Джиджи Хадид попала сразу на два разворота —  непосредственно, на саму обложку и на месяц январь. Оба снимка сделаны в черно-белом цвете.

На первой Джиджи позирует, смотря в камеру и прикрывая обнаженную грудь руками. Из одежды на ней лишь кожаная черная фуражка с цепочкой. На левой руке модели виднеется число 2020.

На втором кадре Хадид уже повернута спиной, демонстрируя свою гибкую, усыпанную родинками спину. Также виднеется часть неприкрытой груди звезды. Теперь помимо кепки, на ней еще черные джинсы с высокой талией американского модного бренда Guess.

Автором съемки является фотохудожница Зои Гроссман. Эта женщина довольна популярна в светских кругах и по праву считается профессионалом своего дела. За ее плечами работа с такими известными моделями как Ирина Шейк, Белла Хадид и даже актриса Скарлетт Йохансон.

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Голая Джиджи Хадид снялась для новогоднего календаря
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