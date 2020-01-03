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Кирилл Сафонов поделился снимком усыпанной цветами могилы Волчек

Прошло девять дней со дня смерти прославленного режиссера и худрука «Современника».

Кирилл Сафонов поделился снимком усыпанной цветами могилы Волчек
Со дня смерти Волчек прошло девять дней/http://globallookpress.com/

Актер Кирилл Сафонов в Instagram опубликовал снимок усыпанной цветами могилы выдающегося режиссера и художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Муж певицы Саши Савельевой кратко подписал фотографию: «9 дней». Именно столько времени прошло со дня смерти Волчек.

Отметим, что на могиле также можно заметить сигареты. Как известно, режиссер долгие годы не могла избавиться от вредной привычки.

Смерть Галины Волчек в конце декабря буквально потрясла театральный мир. Художественному руководителя театра «Современник» было 86 лет. Еще накануне госпитализации она была в родном театре на репетиции. Ночью ей неожиданно стало плохо. Врачи на протяжении нескольких дней боролись за ее жизнь, но, к сожалению, все их усилия оказались тщетны.

В момент смерти Волчек в ее любимом театре шел спектакль «Агония». После постановки актеры не смогли выйти к зрителям на поклон. Они были шокированы смертью своей «мамы». Только Сергей Гармаш смог выйти на сцену и извиниться за своих коллег. В зале раздались продолжительные аплодисменты. Потом была объявлена минута молчания. Напомним, что Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище столицы.

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Кирилл Сафонов поделился снимком усыпанной цветами могилы Волчек
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