Марат Башаров станет ведущим ледового шоу Ирины Слуцкой

Актер Марат Башаров станет одним из ведущих ледового шоу Ирины Слуцкой. Об этом сама призер Олимпийских игр сообщила в Instagram. По словам спортсменки, шоу состоится в Доброграде, где на озере фигуристка уже три года устраивает ледовые праздники. Сама Слуцкая каждый раз выступает продюсером данного мероприятия и ведущей по совместительству.

«В 2018 году в этом ледовом шоу уже успели поучаствовать олимпийские чемпионы Евгений Плющенко и Аделина Сотникова, а в 2019 году Алексей Ягудин и Татьяна Навка. Но 1 февраля 2020 года мы решили просто взорвать эту ледовую площадку нашим звёздным составом! Заинтриговала?» — спросила Ирина Слуцкая своих подписчиков.

Слуцкая отметила, что вести шоу будут как раз они с Башаровым. Кроме того, выступят перед зрителями олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Также будет некий тайный гость. Его фамилию фигуристка пока не раскрывает.

Между тем в комментариях пользователи выразили уверенность, что речь, скорее всего, идет либо о Евгении Медведевой, либо об Алине Загитовой, которая как раз сделала перерыв в своей профессиональной карьере.