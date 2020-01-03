«У моей собаки выражение морды было более умным»: Миро оскорбила Смолова

Блогер высказала свое мнение по поводу отношений между футболистом и внучкой Бориса Ельцина.

Блогер Лена Миро продолжает атаковать российский шоу-бизнес. На этот раз от ее внимания не ускользнул тот факт, что 30-летний футболист Федор Смолов начал встречаться с 17-летней внучкой Бориса Ельцина, Марией Юмашевой. По мнению Лены Миро, она искренне не понимает почему именно этого футболиста считают крайне умным, она даже сравнила его со своей собакой, что явно было не особо лестно для спортсмена.

«Но лицо — вы видели его лицо? У моей собаки выражение морды было намного более умным» — пишет Миро в своем блоге.

Но разумеется, не умственные способности спортсмена интересуют блогера, а его последний роман с внучкой Бориса Ельцина. По словам Миро, подобные отношения трудно назвать педофилией, хотя между влюбленными разница в 12 лет. Лена задается вопросом, почему же молодая и перспективная Мария Юмашева выбрала себе в партнеры именно Смолова.