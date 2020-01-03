Бывшая жена рыжего «Иванушки» должна родить уже третьего мальчика

Бывшая супруга музыканта группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова с помощью своего нынешнего мужа баскетболиста Андрея Зубкова рассекретила пол малыша, который в скором времени у них родится. Марина Банкова должна родить мальчика.

В сторис Instagram Андрея Зубкова появилась видеозапись. На кадрах можно увидеть синюю коляску. Явное свидетельство того, что у пары появится на свет сын.

Отметим, что не так давно Банкова и Зубков сыграли свадьбу. Избранник бывшей жены Андрея Григорьева-Аполлонова на семь младше Марины Банковой. В соцсетях они опубликовали целую серию трогательных фотографий. Фотосессия была посвящена скорому прибавлению в семействе. На кадрах, к примеру, баскетболист нежно целует свою супругу в живот. Девушка сейчас находится на девятом месяце беременности.

Напомним, что от солиста «Иванушек» Марина Банкова родила двух сыновей. Иван появился на свет в 2003 году, а Артемий спустя пять лет. Сейчас сыновья музыканта проводят примерно поровну времени с мамой и своим отцом. Сам Григорьев-Аполлонов говорил, что их чувства с женой с годами остыли. В то же время он очень уважительно относится к бывшей жене и ее новому выбору.