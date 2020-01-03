«Приятно зарабатывать деньги честно»: Собчак прилетела в Куршевель на частном самолете

Ксения Собчак в прошлом году взяла интервью у многих медийных персон, включая Андрея Малахова. Также она вышла замуж за Константина Богомолова вскоре после развода с Максимом Виторганом. Пышную свадьбу телеведущей вспоминают по сей день. Теперь она строит новый дом для своей семьи. Блондинка не скрывает, что приличный денежный доход ей приносит не только работа генеральным продюсером канал «Супер», но также выступления на концертах в роли ведущей, рекламные посты в соцсетях и другие проекты.

Не удивительно, что Ксения отправилась отдыхать на один из самых известных и дорогих горнолыжных курортов мира — Куршевель. Именно там встретила Новы год Ольга Бузова со своим возлюбленным, блогером, Давой. На новом фото светская львица позирует у частного самолета в пуховике пудрового цвета и спортивных штанах в тон.

«Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно, и выставлять любые фотки в Инстаграм, какие нравятся! Куршевель, мы прилетели!!!!! Горы, трепещите!», — написала Собчак. View this post on Instagram A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jan 3, 2020 at 1:19am PST

Если одни поклонники пожелали знаменитости хорошего отдыха, то другие не поверили ее словам про честно заработанные деньги. Некоторые даже обвинили телеведущую в том, что она до сих пор живет на деньги своего покойного отца, Анатолия Собчака, который был мэром Санкт-Петербурга. Нашлись и те, кто решил, что Ксения стали лишь попутчицей какого-то влиятельного человека, чтобы не тратить свои деньги.

«Ага, Собчак на перелёт заработала. ****** как дышит. Стопудов на хвост кому-то упала», — написали в телеграм-канале «Бабская курилка». Отреагировали на пост и другие телеграм каналы. «Кстати, полет туда-обратно стоит 50-65 тысяч евро в зависимости от самолета и оператора. Да Ксюша удавится лучше, чем заплатит такие бабки», — появилось сообщение в «Небожене». Тем временем Ксения показала свой номер в отеле и отправилась кататься на лыжах.