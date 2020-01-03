НОВОСТИ

«Приятно зарабатывать деньги честно»: Собчак прилетела в Куршевель на частном самолете

Светская львица вслед за Ольгой Бузовой решила отдохнуть на горнолыжном курорте.

«Приятно зарабатывать деньги честно»: Собчак прилетела в Куршевель на частном самолете
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com/

Ксения Собчак в прошлом году взяла интервью у многих медийных персон, включая Андрея Малахова. Также она вышла замуж за Константина Богомолова вскоре после развода с Максимом Виторганом. Пышную свадьбу телеведущей вспоминают по сей день. Теперь она строит новый дом для своей семьи. Блондинка не скрывает, что приличный денежный доход ей приносит не только работа генеральным продюсером канал «Супер», но также выступления на концертах в роли ведущей, рекламные посты в соцсетях и другие проекты.

Не удивительно, что Ксения отправилась отдыхать на один из самых известных и дорогих горнолыжных курортов мира — Куршевель. Именно там встретила Новы год Ольга Бузова со своим возлюбленным, блогером, Давой. На новом фото светская львица позирует у частного самолета в пуховике пудрового цвета и спортивных штанах в тон.

«Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно, и выставлять любые фотки в Инстаграм, какие нравятся! Куршевель, мы прилетели!!!!! Горы, трепещите!», — написала Собчак.

Если одни поклонники пожелали знаменитости хорошего отдыха, то другие не поверили ее словам про честно заработанные деньги. Некоторые даже обвинили телеведущую в том, что она до сих пор живет на деньги своего покойного отца, Анатолия Собчака, который был мэром Санкт-Петербурга. Нашлись и те, кто решил, что Ксения стали лишь попутчицей какого-то влиятельного человека, чтобы не тратить свои деньги.

«Ага, Собчак на перелёт заработала. ****** как дышит. Стопудов на хвост кому-то упала», — написали в телеграм-канале «Бабская курилка». Отреагировали на пост и другие телеграм каналы. «Кстати, полет туда-обратно стоит 50-65 тысяч евро в зависимости от самолета и оператора. Да Ксюша удавится лучше, чем заплатит такие бабки», — появилось сообщение в «Небожене». Тем временем Ксения показала свой номер в отеле и отправилась кататься на лыжах.

фото: instagram.com/xenia_sobchak/
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

заработок звездКсения СобчакКсения Собчак последние новостиКуршавель
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Приятно зарабатывать деньги честно»: Собчак прилетела в Куршевель на частном самолете
Интересно?
Поделись с друзьями: