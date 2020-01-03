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Сомнительное достижение: эксперты назвали главные города-матершинники России

Стоит отметить, что в тех местах, где люди предпочитают сдерживаться, обычно более высокий уровень жизни.

Сомнительное достижение: эксперты назвали главные города-матершинники России
Владивосток. Фото: Гусейнов Виктор / Архив "КП"

Хотя новый год уже начался, итоги 2019 все еще можно подвести. Так эксперты из института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России решили выяснить, в какой точке нашей необъятной страны люди больше всего матерятся? Результатами решила поделиться Российская Газета. Сомнительный повод для исследований, однако дело сделано и выводы готовы.

Опрос проводился в городах с населением более 250 тысяч жителей, а спрашивали у людей о том, насколько часто в их круге общения используется мат. По итогам выяснилось, что самые матерящиеся города России это Владивосток, Нижневартовск и Новосибирск. А вот в Петрозаводске, Чебоксарах и Вологде местные жители предпочитают до мата не опускаться и объяснять свою точку зрения с помощью приличных и допустимых слов.

Также эксперты выяснили, что города, в которых люди меньше матерятся, обычно отличаются более высоким уровнем жизни. При этом города-матершинники более привлекательны для бизнеса, их население больше расположено к предпринимательству и в них ниже уровень оплаты труда.

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Тэги:

ВладивостокНижневартовскНовосибирск
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Сомнительное достижение: эксперты назвали главные города-матершинники России
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