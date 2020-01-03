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Известный композитор «плюнул» на могилу принцессы Дианы

Наличие королевского титула не могло сдержать внутренние порывы супруги принца Чарльза. Если этой эксцентричной особе взбредало что-то в голову, то ее уже ничто не могло остановить.

Известный композитор «плюнул» на могилу принцессы Дианы
Принцесса Диана. Фото: Global Look Press

Знаменитый на весь мир композитор Эндрю Ллойд Уэббер недавно опубликовал свою автобиографию «Снимая маску». В книге нашлось место и для принцессы Дианы.

Встреча с Ее Высочеством состоялась после просмотра мюзикла «Кошки». Тогда сын королевы Елизаветы II вместо с супругой поднялся за кулисы, чтобы лично пообщаться с Эндрю.

В какой-то момент принц Чарльз признался в своем недоумении: якобы он не понимает, как танцорам удается выполнять такие сложные па. Принцесса Диана, в свою очередь, быстро нашла, что ответить мужу: «Они это делают примерно вот так…». И тут же, внезапно для всех, села на шпагат.

«Я увидел немного больше, чем принято видеть от королевских особ», — вспоминает композитор.

Отметим, принцесса Диана была ярой поклонницей музыки Эндрю. Она часто включала ее в машине. Кроме того, Ее Величество с ума сходило от его мюзиклов, особенно «Призрака оперы».

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Тэги:

Британская королевская семьяПринцесса Диана
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Известный композитор «плюнул» на могилу принцессы Дианы
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