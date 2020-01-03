Новогоднее чудо: Глинников не скрыл симпатию к 47-летней Кориковой

Новогодние праздники это не только самые длинные каникулы в году, но и работа. Артистка Елена Корикова в данный момент гастролирует по городам России со спектаклем «Идеальный свидетель», в котором она играет вместе с Ильей Глинниковым. Пара проводит много времени вместе как на сцене, так и за ее пределами, а вчера актриса выложила в свой официальный Instagram новую запись, после которой многие поклонники Елены начали говорить о том, что у нее с Ильей может быть настоящий роман.

На протяжении всего видеоролика Глинников буквально не отводит глаза от Кориковой, нежно любуется ею, а также держит женщину за руку. Несложно догадаться, что подобное поведение вряд ли возможно без настоящих теплых чувств к объекту своего обожания.

Напомним, в конце лета актриса призналась, что у неё появился муж.