Феофелактова поставила условие бывшему любовнику

Экс-участница «Дома-2 пару месяцев назад рассталась со своим возлюбленным — арабским бизнесменом Маджида Гиагиа. Теперь девушка хочет возобновить отношения, но для этого мужчина должен выполнить определенные условия.

Все началось с того, что внимательные подписчики увидели под постом у Евгении Феофилактовой сообщение от экс-любовника. Он написал: «Моя королева, я так скучаю по тебе! Ты одна из самых красивых женщин, которых я видел в жизни».

Звезда телестройки, в свою очередь, ответила взаимностью на чувства бизнесмена. Она тоже публично заявила, что безумно скучает по нему.

«Женя со мной сегодня разговаривала и сказала, что хочет отношений, но сначала, чтобы я опубликовал в Instagram фотографию с ней», — рассказал Маджида изданию Starhit.

Напомним, причиной расставания Феофилактовой и Гиагиа стало чрезмерное пристрастие экс-участницы «Дома-2» к социальным сетям. Но, судя по всему, их чувства оказались сильнее всех невзгод. Поэтому поклонники с нетерпением ждут воссоединения чудесной пары.