Феофелактова поставила условие бывшему любовнику

Все началось с того, что внимательные подписчики увидели под постом у Евгении Феофилактовой сообщение от экс-любовника. Он написал: «Моя королева, я так скучаю по тебе! Ты одна из самых красивых женщин, которых я видел в жизни».
Звезда телестройки, в свою очередь, ответила взаимностью на чувства бизнесмена. Она тоже публично заявила, что безумно скучает по нему.
«Женя со мной сегодня разговаривала и сказала, что хочет отношений, но сначала, чтобы я опубликовал в Instagram фотографию с ней», — рассказал Маджида изданию Starhit.
Напомним, причиной расставания Феофилактовой и Гиагиа стало чрезмерное пристрастие экс-участницы «Дома-2» к социальным сетям. Но, судя по всему, их чувства оказались сильнее всех невзгод. Поэтому поклонники с нетерпением ждут воссоединения чудесной пары.