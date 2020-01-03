Анна Пескова запрещает дочери смотреть фильмы со своим участием

Актриса Анна Пескова призналась, что запрещает своей дочери смотреть фильмы со своим участием. Поводом послужила недавняя не самая приятная ситуация. Дочь увидела ее в картине «Пять минут тишины». Она стала очень переживать, что мама лазает в сериале по скалам. Двухлетняя девочка подбежала к родительнице и закричала: «Так нельзя!» Затем подбежала и сказала, что никогда не отпустит мать от себя. Именно после той истории Анна Пескова решила, что дочери пока рано смотреть такие картины, потому что ребенок очень впечатлительный.

Как отметила звезда, она никогда не выходит из дома пока не обнимет своего ребенка. Девочку актриса обязательно целует в щечку. При этом заботиться о ребенке ей помогает бабушка.

«Часто что-то забываю взять, когда перекладываю вещи из одной сумочки в другую. И приходится возвращаться. Стараюсь все же до выхода понять, все ли я взяла», — заявила Анна Пескова, слова которой приводит «СтарХит».

Напомним, что ребенка звезда родила от заместителя министра Минэкономразвития Дмитрия Пристанскова. Тот ушел ради актрисы из семьи, оставив на тот момент семилетнюю дочку Софью. В предыдущем браке Пристансков был десять лет.