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Лукас снова в деле: Disney может позвать режиссера для работы над следующими «Звездными Войнами»

Джордж Лукас будет отвечать за проработку сценария.

Лукас снова в деле: Disney может позвать режиссера для работы над следующими «Звездными Войнами»
Джордж Лукас. Фото: Regina Wagner/ZUMAPRESS.com

Судя по по реакции зрителей и критиков на последний фильм франшизы «Звездные Войны», боссы компании Disney намерены пересмотреть свой подход к созданию фильмов, кое-кто даже считает, что вполне возможно возвращение Джорджа Лукаса. Издание We Got This Covered сообщает о том, что компания Disney собирается привлечь режиссера к работе над следующим фильмом во вселенной Star Wars.

Стоит отметить, что информация пока официально не подтверждена и более того, Лукасу не планируют предлагать стать режиссером или продюсером, однако он вполне может направлять творческий процесс в нужное русло, чего так не хватало последним фильмам серии, которые хоть и были захватывающими с точки зрения спецэффектов, но не принесли в легендарную серию картин ничего нового.

Напомним, Джордж Лукас остался недоволен последними тремя фильмами «Звездные Войны», а на премьеру последней части он даже не пришел, проигнорировав приглашение.

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DisneyДжордж ЛукасЗвездные войныНовости googleНовости киноФильм "Звездные войны"
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Лукас снова в деле: Disney может позвать режиссера для работы над следующими «Звездными Войнами»
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