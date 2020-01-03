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«У тебя, кроме себя нет фактически никого»: Шнуров высказался о воспитании детей

По словам музыканта, нужно надеяться прежде всего на свою голову и мысли.

«У тебя, кроме себя нет фактически никого»: Шнуров высказался о воспитании детей
Шнуров высказался о воспитании детей/http://globallookpress.com/

Музыкант группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался о воспитании детей. Как известно, от второй жены Светланы Костицыной у него есть сын Аполлон. Ему сейчас 19 лет. Также у певца есть дочь Серафима от первой супруги Марии Исмагиловой.

Как заметил певец, к примеру, сын, в его жизни, конечно, классная история. Люди вкладывают в детей всю жизнь и думают, что живут ради них, но, как он думает, многие заблуждаются.

Шнуров отметил, что ребёнок может в любой момент стать, к примеру, наркоманом. В таком случае человек может сделать вывод, что прожил жизнь зря. Или сын, например, может в один прекрасный день послать своего отца. Как сказал музыкант, такая жизнь ему совсем не нравится. Таким образом он просто хочет показать уязвимые позиции семьи.

«У тебя, кроме себя нет фактически никого. У тебя есть ты, твоя голова и твои идеи. Все остальное — это только костыли, которые рано или поздно вылетят у тебя из рук», — заявил Сергей Шнуров, слова которого приводит портал forbes.ru.

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«У тебя, кроме себя нет фактически никого»: Шнуров высказался о воспитании детей
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