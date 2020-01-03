«Пропаганда пошлости и извращений»: голая Лобода вызвала оторопь

Исполнительница славится своими экстравагантными образами. Раньше фолловеры поддерживали артистку, но на этот раз ее откровенность перешла все границы дозволенного.

Новый клип певицы Светланы Лободы на песню «Мира мало» вызвал волну недовольства. Многие обвинили звезду в чрезмерной откровенности и даже вульгарности.

К слову, на протяжении всего ролика светская львица сидит на белом коне, постепенно избавляясь от одежды. Она извивается и трется всем, чем только можно, о спину животного. К концу видео она остается абсолютно обнаженной.

Подписчики стали заваливать Лободу негативными комментариями. Артистку даже обвинили в зоофилии за ее ласки с конем, которого по сценарию превратили в единорога.Многие были возмущены тем, что подобное видео в открытом доступе, и его могут посмотреть маленькие дети. «Надо 18+ ставить за порно с лошадьми», «Совсем фантазия иссякла! После такого только в порно сниматься. Почему нет маркировки 18+?!» — негодовали критики.

«Пропаганда пошлости и извращений», — заявил рассерженный пользователь Сети.

Другая часть аудитории, в свою очередь, стала открыто издеваться и глумиться над Светланой. «Принц сбежал, оставив коня», «Лошадь в шоке, ужас в глазах», «Это ее муж очередной», «Все люди как люди, а я Лобода», — стебались злопыхатели.