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«Пропаганда пошлости и извращений»: голая Лобода вызвала оторопь

Исполнительница славится своими экстравагантными образами. Раньше фолловеры поддерживали артистку, но на этот раз ее откровенность перешла все границы дозволенного.

«Пропаганда пошлости и извращений»: голая Лобода вызвала оторопь
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Новый клип певицы Светланы Лободы на песню «Мира мало» вызвал волну недовольства. Многие обвинили звезду в чрезмерной откровенности и даже вульгарности.

К слову, на протяжении всего ролика светская львица сидит на белом коне, постепенно избавляясь от одежды. Она извивается и трется всем, чем только можно, о спину животного. К концу видео она остается абсолютно обнаженной.

Подписчики стали заваливать Лободу негативными комментариями. Артистку даже обвинили в зоофилии за ее ласки с конем, которого по сценарию превратили в единорога.Многие были возмущены тем, что подобное видео в открытом доступе, и его могут посмотреть маленькие дети. «Надо 18+ ставить за порно с лошадьми», «Совсем фантазия иссякла! После такого только в порно сниматься. Почему нет маркировки 18+?!» — негодовали критики.

«Пропаганда пошлости и извращений», — заявил рассерженный пользователь Сети.

Другая часть аудитории, в свою очередь, стала открыто издеваться и глумиться над Светланой. «Принц сбежал, оставив коня», «Лошадь в шоке, ужас в глазах», «Это ее муж очередной», «Все люди как люди, а я Лобода», — стебались злопыхатели.

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«Пропаганда пошлости и извращений»: голая Лобода вызвала оторопь
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