«Пропаганда пошлости и извращений»: голая Лобода вызвала оторопь

Новый клип певицы Светланы Лободы на песню «Мира мало» вызвал волну недовольства. Многие обвинили звезду в чрезмерной откровенности и даже вульгарности.
К слову, на протяжении всего ролика светская львица сидит на белом коне, постепенно избавляясь от одежды. Она извивается и трется всем, чем только можно, о спину животного. К концу видео она остается абсолютно обнаженной.
Подписчики стали заваливать Лободу негативными комментариями. Артистку даже обвинили в зоофилии за ее ласки с конем, которого по сценарию превратили в единорога.Многие были возмущены тем, что подобное видео в открытом доступе, и его могут посмотреть маленькие дети. «Надо 18+ ставить за порно с лошадьми», «Совсем фантазия иссякла! После такого только в порно сниматься. Почему нет маркировки 18+?!» — негодовали критики.
«Пропаганда пошлости и извращений», — заявил рассерженный пользователь Сети.
Другая часть аудитории, в свою очередь, стала открыто издеваться и глумиться над Светланой. «Принц сбежал, оставив коня», «Лошадь в шоке, ужас в глазах», «Это ее муж очередной», «Все люди как люди, а я Лобода», — стебались злопыхатели.