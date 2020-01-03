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«Ты сам придумываешь себе цену»: Шнуров рассказал, сколько стоят корпоративы с его участием

По словам музыканта, все исходит из того, как часто ему хочется выступать.

«Ты сам придумываешь себе цену»: Шнуров рассказал, сколько стоят корпоративы с его участием
Шнуров рассказал, сколько стоит пригласить его на корпоратив/http://globallookpress.com/

Музыкант группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что он формирует цену за выступления на корпоративах исходя из того, много или мало ему хочется выступать. «Ты же сам придумываешь себе цену. Вот хочется тебе играть много корпоративов — объявляешь $100 000, $90 000. Хочется играть мало — говоришь $150 000. Хочется играть крайне редко — $200 000», — заявил он.

При этом он отметил, что его группа делает лучшие корпоративы в стране. Именно поэтому музыканты его коллектива и он сам имеют право диктовать условия тем, кто их хочет к себе пригласить. Шнуров уверен, что круче его команды никто праздника на ограниченном пространстве не сделает. Таких артистов в стране сейчас, как он заметил, просто нет.

Также певец отметил, что за организацией и успешным проведением корпоративов и концертов стоит огромный труд всей его команды. Они долго придумывали, как сделать запоминающееся шоу и им в итоге это удалось.

В то же время, как считает музыкант, многие звезды сегодня «хотят отразить свою бессмертную душу с помощью семи или двенадцати нот». Он же со своими музыкантами предпочитает заниматься практическими вещами. В этом и кроется успех группы, сообщает портал forbes.ru.

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«Ты сам придумываешь себе цену»: Шнуров рассказал, сколько стоят корпоративы с его участием
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