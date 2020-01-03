«Само совершенство!»: 84-летняя Дружинина ушла гулять босиком

В своем солидном возрасте артистке удается сохранять привлекательность и здоровье. Все, благодаря активному образу жизни.

Оказалось, у актрисы Светланы Дружининой есть топ-3 любимых процедуры: баня, плавание и снежные ванны. К слову, в честь наступления Нового года режиссер решила продемонстрировать свои навыки.

Сценарист накинула белый халатик, солнцезащитные очки, разулась и босиком пошла по снегу. В процессе она поздравляла россиян с праздником.

«Дай Бог, чтобы этот год был добрым, хлопотливым и семейным, потому что мышки все тащат в норку, размножаются, улучшают демографию. Я всем желаю семейного счастья! Чтобы все ваши чада были здоровы и счастливы. Будем жить долго и счастливо!» — заявила Дружинина.

Поклонники удивились способностям пенсионерки. Ведь далеко не каждая сможет без обуви пройтись по заледенелой земле. «Вы само совершенство, молодость и супер-женщина»,«Вы такая молодец!»,«Вы мой кумир!», «Вы потрясающая! Ваша энергия — супер», — восторгались фанаты.