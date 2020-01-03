«Не путайте бизнес и кулинарию»: Шнуров высказался о бургерных Тимати

Музыкант группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что он не хочет следовать примеру своего коллеги Тимати и заниматься бизнесом. Как известно, у рэпера успешно работают бургерные по всей стране. От клиентов во всех городах нет отбоя.

«Не путайте бизнес и кулинарию. Кулинария и гастрономия – это все-таки сомнительный бизнес», — заявил Сергей Шнуров.

Как отметил Шнуров, у Тимати небольшой оборот, потому что на планете живет более семи миллиардов человек. По словам музыканта, бизнес — это такие марки как Tesla или с iPhone. То, чем занимается Тимати, в понятии Шнурова, все-таки сложно назвать бизнесом в классическом понимании этого слова.

Также певец рассказал о вечеринках олигархов, на которых ему порой приходится выступать. По его словам, слухи, что там царит небывалый размах сильно преувеличены. При этом он признал, что там действительно бывают салюты, за которые платят миллионы рублей. В то же время никаких «свежеприготовленных балерин из Мариинского театра на вертелах» там никогда не подают, сообщает портал forbes.ru.