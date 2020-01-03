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Дочь Бони отказалась от матери ради отца

После разрыва телеведущей с бывшим гражданским мужем Алексом Смерфитом, их общая дочь Анджелина осталась жить с матерью. Но, судя по всему, девочка продолжает скучать по отцу и нуждается в совместном времяпровождении с ним.

Дочь Бони отказалась от матери ради отца
Виктория Боня. Фото: Global Look Press

2020 год 7-летняя малышка предпочла встретить с отцом, хотя могла уехать с матерью в Африку. В итоге телеведущей пришлось отправиться в отпуск вместе со своими подругами. Ведь Виктория уважает желания наследницы и старается идти с ней на компромисс.

По словам Бони, на принятия такого решения Анджелину подтолкнул очередной переезд. Буквально недавно мать и дочь покинули родной Монако и отправились с вещами в Лондон. Все потому, что девочка увлекается конным спортом, в котором делает большие успехи. А в Англии у нее больше перспектив в этом направлении.

«Дочь захотела провести праздник с папой из-за переезда. Но в следующем году она обязательно будет со мной. Я соберу всех и поедем куда-нибудь в снег», — поделилась планами модель.

Напомним, Виктория и Алекс поставили точку в отношениях два года назад. Боня утверждала, что виной всему ее карьера, которую она ставила в приоритет.

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Дочь Бони отказалась от матери ради отца
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