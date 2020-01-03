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«Аэрофлот» признали самой пунктуальной авиакомпанией в мире

Более 85% рейсов компании были выполнены вовремя.

«Аэрофлот» признали самой пунктуальной авиакомпанией в мире
Аэрофлот. Фото: Килькин Артем / Архив "КП"

Аналитическая компания Cirium признала «Аэрофлот» самой пунктуальной авиакомпанией в мире. Как выяснили эксперты, 86,7% из проанализированных 290 000 рейсов «Аэрофлота» в 2019 году были выполнены вовремя. Стоит отметить, что на втором месте оказалась японская ANA (пунктуальность на 86,26% рейсах) и американская Delta Air Lines (85,69%). Как можно заметить, разница между первым и третьим местом не превышает 1%, так что по большому счету можно считать ее минимальной.

Генеральный директор Cirium Джереми Боуэн также похвалил московский аэропорт Шереметьево, который также занял первое место в мире по показателю своевременности вылетов. В 2019 году 95,01% рейсов были отправлены вовремя, а среднее время задержки составляло всего 15 минут. На втором месте Гуанчжоу Байюнь со средним временем задержки в 58 минут и шанхайский аэропорта Пудун, там задержке вылета в 55 минут никто не удивляется.

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Тэги:

авиакомпания "Аэрофлот"Аэрофлотсамолет
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«Аэрофлот» признали самой пунктуальной авиакомпанией в мире
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