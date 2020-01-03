Меган Маркл пришла на выручку влюбленной паре

Герцог и герцогиня Сассеские проводят последние дни отпуска в США. Напоследок они решили прогуляться вместе со своим семимесячным сыном в природном парке Horth Hill Regional Park.

Во время прогулки супруги в компании друзей наткнулись на пару влюбленных, которые пытались сделать совместный кадр. Для этого им пришлось прибегнуть к помощи селфи-палки. Молодых людей звали Асымина Канторович и Илья Павлович.

больше по теме Меган Маркл и принц Гарри хотят зарегистрировать собственный товарный знак Королевская чета подала заявку на регистрацию знака для своего личного фонда.

Увидев это, Маркл предложила свою помощь. Вот только молодые люди не узнали в ней герцогиню.

Зато Асымина узнала вторую девушку из группы. Ей оказалась снимавшаяся с Меган Маркл в «Форс-мажорах» актриса Эбигейл Спенсер.

Лишь спустя время избранница Ильи поняла, кто перед ними стоит. Она призналась, что первое время не могла поверить своим глазам. «Я замерла. Я даже не могла поверить, что это она. Потом я посмотрела на их компанию и поняла, что с ним был и принц Гарри», — поделилась обескураженная Асымина.