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«Высидела!»: Миро сравнила Водянову с курицей после известия о предстоящем браке с Арно

После девяти лет жизни в гражданском браке популярная российская модель выходит замуж.

«Высидела!»: Миро сравнила Водянову с курицей после известия о предстоящем браке с Арно
Водянова выходит замуж за Арно/http://globallookpress.com/

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» назвала курицей модель Наталью Водянову. Недавно стало известно, что французский миллиардер Антуан Арно сделал предложение своей второй половинке, которая подарила ему уже двух детей.

По словам Миро, у Водяновой много общего с курицей. Наседка высиживает яйца, а русская баба – мужика. «Дождалась! Высидела! Пришла к успеху!» — заявила она.

Как считает Миро, Водянова в данной ситуации выглядит жалко, хоть они девять лет и ждала «не лошка на окладе». Она считает, что Водянова словно девять лет сдавала экзамены в поисках одобрения. Ее, как считает блогер, тестировали вдоль и поперек, как какую-то модель автомобиля. Она же все эти годы терпеливо ждала и все терпела.

По словам Миро, у Водяновой и многих российских девушек достоинства словно кот наплакал. При этом даже имеется определенная красота и ум. Водянову Миро после всей этой девятилетней истории с Арно считает ощипанной куренкой.

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Антуан АрноЛена МироНаталья ВодяноваНовости google
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«Высидела!»: Миро сравнила Водянову с курицей после известия о предстоящем браке с Арно
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