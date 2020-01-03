«В тот момент я поняла, что это навсегда»: блогер тайно вышла замуж за Брэд Питта

Американский блогер Триша Пэйтас опубликовала видео на YouTube, в котором рассказала о предстоящей свадьбе. Оказалось, ее избранником стал голливудский актер Брэд Питт.

Вот только жених оказался сделан из картона. Свадебная церемония была настолько реалистичной, что девушку под венец вела ее настоящая мать Ленна Пэйтас. Во время торжества Пэйтас помахала рукой пустой комнате и с любовью смотрела на бумажного Брэда. В это время священник зачитывал свадебные клятвы.

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«Я никогда не думала, что найду кого-то, кто не оставит меня, кто не будет со мной спорить и осуждать меня за то, что я сумасшедшая. Это правда произошло, и это много значит для меня. В тот момент, когда ты пришел мне по почте, я поняла, что это навсегда», — призналась Триша.

Девушка также пообещала, что никогда не сожжет картонного супруга. После этого подруга блогера сказала за Брэда заветное «да». И тогда влюбленные поцеловались и вышли из зала под песню Бруно Марса.

Судя по всему, Пэйтас удалось поднять активность на своих страницах в социальных сетях. Забавные свадебные видео собрали кучу лайков, тем самым подняв Трише рейтинги.