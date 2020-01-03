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Никаких звуков: первый трейлер хоррора «Тихое место 2»

Продолжение картины расскажет о выживании в мире, который заполонили монстры, реагирующие на звук.

Никаких звуков: первый трейлер хоррора «Тихое место 2»
Тихое Место 2. Фото: Paramount Pictures

Продолжение одного из самых необычных и медитативных фильмов ужасов последних лет совсем скоро появится на экранах кинотеатров. «Тихое место 2» обещает стать такой же захватывающей картиной, как и первая часть. По сюжету

Семья Эбботтов (Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп) после событий первого фильма покинула свое убежище и отправилась в дальний путь. Разумеется, весь путь должен проходить в полной тишине, иначе монстры реагирующие на шум и заполонившие планету быстро расправятся с людьми.

В прокате фильм должен появиться совсем скоро, 19 марта.

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Никаких звуков: первый трейлер хоррора «Тихое место 2»
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