«Жаль, что он не сын Алсу»: Шнуров объяснил, почему его подопечный не победил на «Голосе»

Музыкант Сергей Шнуров в Instagram высмеял итоги проекта «Голос», где его подопечный Антон Токарев занял второе место, уступив представителю продюсера Константина Меладзе Аскеру Барбекову.

«Я бы накрутил бы баллы. Но не дали, не спасу. Ученик мой, славный малый. Жаль, что он не сын Алсу», — заявил Сергей Шнуров.

Напомним, что на детском варианте «Голоса» победу в прошлом году одержала дочь Алсу Микелла Абрамова. После этого поднялась волна негодования. Многие россияне были недовольны, что победила именно эта участница. Многие отмечали, что первое место должно было достаться Ержану Максиму из Казахстана. После проверки выяснилось, что за девушку был вброс голосов. Итоги конкурса пересмотрели. В итоге победителями были признаны все финалисты. В Сети же развернулась настоящая травля Алсу и ее дочери. Певица после этого долго не публиковала посты в соцсетях. Сейчас, к счастью, страсти уже улеглись.

Отметим, что над Токаревым также посмеялся и другой член команды Шнурова семнадцатилетний екатеринбуржец Арсений Курчанин. Он выбыл чуть раньше и до финала не добрался. В сторис Instagram он также написал в адрес своего товарища: «Жаль, что ты не сын Алсу».