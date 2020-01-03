Лера Кудрявцева впервые появилась на публике после госпитализации

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева, которая несколько дней назад перенесла операцию по удалению грудных имплантов, в Instagram опубликовала кадр, на котором она находится в обществе своей годовалой дочери Маши и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Звезда посетила вместе с ребенком ледовое шоу «Золушка».

«Женя, Яна. Фантастически красивое шоу «Золушка». Вы большие молодцы. Горжусь вами. Браво!» — заявила телеведущая.

В комментариях отметилась продюсер Яна Рудковская. Она выразила сожаление, что не увиделась в этот праздничный вечер с Лерой Кудрявцевой на представлении, где выступал Плющенко. Между тем телеведущая объяснила, почему так произошло: «Мы убежали. Маше надо было спать. Спасибо, Яныч. Люблю и горжусь. Просто фантастика!» — заявила Лера Кудрявцева.

Напомним, что телеведущая уже несколько лет замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Он на 15 лет моложе своей супруги. Однако это обстоятельство не мешает паре быть вместе.