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Лера Кудрявцева впервые появилась на публике после госпитализации

Звезда вместе с дочкой пришла на шоу фигуриста Евгения Плющенко «Золушка».

Лера Кудрявцева впервые появилась на публике после госпитализации
Кудрявцева вышла в свет после операции/http://globallookpress.com/

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева, которая несколько дней назад перенесла операцию по удалению грудных имплантов, в Instagram опубликовала кадр, на котором она находится в обществе своей годовалой дочери Маши и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Звезда посетила вместе с ребенком ледовое шоу «Золушка».

«Женя, Яна. Фантастически красивое шоу «Золушка». Вы большие молодцы. Горжусь вами. Браво!» — заявила телеведущая.

В комментариях отметилась продюсер Яна Рудковская. Она выразила сожаление, что не увиделась в этот праздничный вечер с Лерой Кудрявцевой на представлении, где выступал Плющенко. Между тем телеведущая объяснила, почему так произошло: «Мы убежали. Маше надо было спать. Спасибо, Яныч. Люблю и горжусь. Просто фантастика!» — заявила Лера Кудрявцева.

Напомним, что телеведущая уже несколько лет замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Он на 15 лет моложе своей супруги. Однако это обстоятельство не мешает паре быть вместе.

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Тэги:

Евгений ПлющенкоИгорь МакаровЛера КудрявцеваНовости googleЯна Рудковская
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Лера Кудрявцева впервые появилась на публике после госпитализации
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