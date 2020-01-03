Дочь Гагариной вымотала бедную мать

Двухлетняя наследница наотрез отказывается спать, если перед этим Полина не покачала ее на руках.

Певица Полина Гагарина обратилась за помощью к поклонникам. Она мечтает отучить дочь от этой привычки, но не знает, с чего начать.

Артистка призналась, что за последнее время похудела на три килограмма. В это время Мия сильно набрала. Из-за этого спина Гагариной очень сильно устает.

«Поэтому упражнения на бицепсы мы давно не делаем, у меня своя «гантелька»», — рассказала Полина.

Фолловеры удивились, что в таком возрасте кроха продолжает проситься на ручки. Тем не менее, они не спешили осуждать методы воспитания звезды. Ведь у каждой матери свой подход. Поэтому многие лишь дали советы, чтобы как-то помочь отчаявшейся певице.