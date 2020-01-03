Александра Стриженова пообещала позвать на свою вторую свадьбу дядю и тетю

Торжество у девушки и ее избранника состоится ближе к лету в нынешнем году.

Племянница телеведущих Александра и Екатерины Стриженовых, Александра, в недалеком будущем выйдет замуж. Известно, что ее избранника зовут Артур. Для девушки это будет уже вторая по счету свадьба. Первый брак рухнул. При этом торжество пройдет ближе к лету.

Девушка уже сообщила, что не собирается расставаться со своей звездной фамилией. Они с избранником распишутся в одном из столичных ЗАГСов, после чего праздник продолжится в ресторане.

«Обязательно позову дядю и тетю, дедушку. Также на свадьбу приедут важные люди нашего благотворительного фонда «Добро-мамы», наши коллеги, родственники Артура», — заявила Стриженова и добавила, что все гости свадебной церемонии получат возможность прокатиться на теплоходе по Москва-реке.

Стриженова подчеркнула, что у нее небогатая семья. Каких-то пышных торжеств из своей свадьбы она делать не станет. Не будет традиционных для подобных мероприятий выкупов и конкурсов. Александре Стриженовой хватило этого на первой свадьбе. Сейчас девушка ищет себе платье для свадебной церемонии. Она выразила надежду, что звездные родственники придут на ее торжество и забудут былые обиды. Как известно, Стриженовы не общаются с племянницей последние годы, сообщает «СтарХит».