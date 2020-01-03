«Хорошо, когда у меня есть такая поддержка»: Глюкоза призналась в любви мужу

Певица Глюкоза в Instagram разместила красивый кадр, на котором находится в обществе своего любящего супруга Александра Чистякова. На фотографии муж поддерживает исполнительницу ногами. Она же выполнила пируэт в воздухе. Снимок получился очень красивым и передает гармонию, которая царит у исполнительницы в отношениях с супругом.

«Третий день поглощать оливье – это, конечно, хорошо, но йогу никто не отменял! Хорошо, когда у меня есть такая поддержка как муж», — заявила в подписи под красивым снимком Глюкоза.

Кстати, в комментариях, отметились многие звезды шоу бизнеса. К примеру, светская львица Ксения Собчак написала: «Мои хорошие». Музыкант Денис Клявер добавил: «Вы прекрасны, ребята». А супруга модельера Валентина Юдашкина Марина просто поздравила Глюкозу и ее супруга с наступившим Новым годом.

Напомним, что несколько месяцев назад ходили упорные слухи, что Глюкоза рассталась с мужем. Причиной якобы послужили его измены. Однако не так давно она появилась в обществе супруга на одном из мероприятий, после чего стало ясно, что кризис в их отношениях позади.