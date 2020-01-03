Количество подписчиков Бузовой перевалило за 18 миллионов человек

В соцсетях телеведущая и певица одна из самых популярных личностей в стране.

Певица Ольга Бузова сообщила, что количество ее подписчиков в Instagram перевалило за отметку 18 миллионов человек. Звезда в связи с этим опубликовала забавный ролик. На кадрах можно увидеть ее молодого человека блогера Давида Манукяна, который подходит к певице и начинает ее отчитывать.

«Это что такое? Это что такое?» — говорит блогер Давид Манукян. Первое время Бузова делает вид, что не понимает, о чем он говорит. Однако затем он показывает ей телефон и все встает на свои места.

«Молодец», — говорит он любимой девушке, после чего они сливаются в страстном поцелуе. «Я не готова, я не накрашенная», — произносит в конце ролика довольная и жизнерадостная Ольга Бузова.

«Уже 18 миллионов. Дальше — больше», — сделала подпись исполнительница под роликом.

Напомним, что Ольга Бузова является одной из самых популярных личностей в соцсетях в стране. Не так давно она наконец-то обрела личное счастье. Стала встречаться с блогером Давидом Манукяном. Отпуск они проводят в месте в Куршевеле.