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Анастасия Решетова скрыла лицо сына за темными очками

В прошлом году она родила мальчика Ратмира от рэпера Тимати.

Анастасия Решетова скрыла лицо сына за темными очками
Решетова частично показала лицо сына/http://globallookpress.com/

Модель Анастасия Решетова в Instagram показала лицо своего сына Ратмира, которого родила в прошлом году от музыканта Тимати. Правда, на ребенке темные очки, которые мешают разглядеть его полностью.

Как считает модель, не показывать ребенка широкой общественности – это вполне нормальная вещь и объяснимая ситуация. Она напомнила, что есть родители, которые вообще не показывают детей в социальных сетях пока те не пойдут в школу. Часто родители не раскрывают и имени ребенка. В данном случае, как она считает, это дело каждого.

«Кому-то хочется оберегать свое чадо от посторонних глаз и обсуждений, а кто-то спокойнее к этому относится и считает, что посредством публикации никто малышу вреда не причинит. Я желаю вам быть более понимающими и терпеливыми. Мы обязательно покажем вам свой озорной взгляд и широкую улыбку! Всему свое время», — заявила она.

Напомним, что сына Решетова и Тимати решили назвать в честь музыканта Ратмира Шишкова, бывшего участника проекта «Фабрика звезд». Певец погиб в автомобильной аварии много лет назад в центре столицы. Он был близким другом Тимати.

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Анастасия Решетова скрыла лицо сына за темными очками
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