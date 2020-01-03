Анастасия Решетова скрыла лицо сына за темными очками

Модель Анастасия Решетова в Instagram показала лицо своего сына Ратмира, которого родила в прошлом году от музыканта Тимати. Правда, на ребенке темные очки, которые мешают разглядеть его полностью.

Как считает модель, не показывать ребенка широкой общественности – это вполне нормальная вещь и объяснимая ситуация. Она напомнила, что есть родители, которые вообще не показывают детей в социальных сетях пока те не пойдут в школу. Часто родители не раскрывают и имени ребенка. В данном случае, как она считает, это дело каждого.

«Кому-то хочется оберегать свое чадо от посторонних глаз и обсуждений, а кто-то спокойнее к этому относится и считает, что посредством публикации никто малышу вреда не причинит. Я желаю вам быть более понимающими и терпеливыми. Мы обязательно покажем вам свой озорной взгляд и широкую улыбку! Всему свое время», — заявила она.

Напомним, что сына Решетова и Тимати решили назвать в честь музыканта Ратмира Шишкова, бывшего участника проекта «Фабрика звезд». Певец погиб в автомобильной аварии много лет назад в центре столицы. Он был близким другом Тимати.