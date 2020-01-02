Леди Гагу застали за поцелуем с незнакомцем в ночном клубе

Новогоднюю ночь американская певица провела в одном из ночных клубов. Леди Гагу застали за поцелуем с незнакомцем. Примечательно, что саму артистку нисколько не смущал тот факт, что она оказалась в центре всеобщего внимания. Все происходящее стало достоянием общественности, после того, как видеоролик с участием поп-исполнительницы опубликовали в Сети. Несмотря на приглушенный свет и черно-белые тона, видно, как знаменитость обнимает своего спутника. Гага не обращала никакого внимания на присутствующих, и это при том, что в ночном клубе было весьма многолюдно. Прервав поцелуй, певица снова обняла находящего рядом с ней мужчину, демонстрируя полное безразличие ко всему происходящему вокруг.

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Ранее Леди Гаге приписывали роман с голливудским актером Брэдли Купером, с которым знаменитость снималась в фильме «Звезда родилась». В одном из интервью певица посмеялась над этими домыслами. Артистка напомнила, что в первую очередь лента, над которой они работали, — это история о любви. Разумеется, Гага выполняла все указания съемочной группы, ей было важно создать атмосферу этого искреннего чувства. И в результате, по словам певицы, зритель им поверил.

Напомним, что на момент съемок с Леди Гагой в фильме «Звезда родилась» Купер состоял в отношениях с российской супермоделью Ириной Шейк. Манекенщица подарила ему дочку Лею, в марте малышке исполнилось два годика.