«Люблю тебя, ты космос»: Билан сделал комплимент жене Плющенко

Дима Билан не забыл поздравить Яну Рудковскую с днем рождения. 2 января музыкальный продюсер отмечает свое 45-летие. На личной страничке в Instagram певец опубликовал совместное фото с именинницей, сделав комплимент жене олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Артист не стал скрывать: он гордится своей дружбой с Яной, считая ее замечательной мамой и яркой женщиной.

«С днем рождения дорогая!! Ты редкий человек, мама и подруга!! Люблю тебя, ты космос», — отметил Билан.

С днем рождения Рудковскую поздравила и Светлана Лобода. Украинская исполнительница не сомневается в том, что в Новом, 2020 году бизнесвумен еще сможет удивить своих верных почитателей. Наставница восьмого сезона вокального проекта «Голос. Дети» уточнила, что считает Яну настоящей героиней. Несмотря на плотный график, участие в различных светских мероприятиях, знаменитости удается находить время и на семью.

Не так давно Евгений Плющенко признался, что хотел бы стать отцом дочери. Супруги обдумывают вариант суррогатного материнства. И если раньше фигурист выступал против этого метода, то сейчас он готов пойти на этот шаг ради возможности завести еще одного ребенка. У самой Рудковской есть старший сын Николай и пасынок Андрей от бизнесмена Виктора Батурина. Мальчики стали студентами МГИМО.