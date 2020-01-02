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«Люблю тебя, ты космос»: Билан сделал комплимент жене Плющенко

2 января Яна Рудковская отмечает свое 45-летие.

«Люблю тебя, ты космос»: Билан сделал комплимент жене Плющенко
Дима Билан и Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

Дима Билан не забыл поздравить Яну Рудковскую с днем рождения. 2 января музыкальный продюсер отмечает свое 45-летие. На личной страничке в Instagram певец опубликовал совместное фото с именинницей, сделав комплимент жене олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Артист не стал скрывать: он гордится своей дружбой с Яной, считая ее замечательной мамой и яркой женщиной.

«С днем рождения дорогая!! Ты редкий человек, мама и подруга!! Люблю тебя, ты космос», — отметил Билан.

С днем рождения Рудковскую поздравила и Светлана Лобода. Украинская исполнительница не сомневается в том, что в Новом, 2020 году бизнесвумен еще сможет удивить своих верных почитателей. Наставница восьмого сезона вокального проекта «Голос. Дети» уточнила, что считает Яну настоящей героиней. Несмотря на плотный график, участие в различных светских мероприятиях, знаменитости удается находить время и на семью.

Не так давно Евгений Плющенко признался, что хотел бы стать отцом дочери. Супруги обдумывают вариант суррогатного материнства. И если раньше фигурист выступал против этого метода, то сейчас он готов пойти на этот шаг ради возможности завести еще одного ребенка. У самой Рудковской есть старший сын Николай и пасынок Андрей от бизнесмена Виктора Батурина. Мальчики стали студентами МГИМО.

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Дима Биланестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильЯна Рудковская
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«Люблю тебя, ты космос»: Билан сделал комплимент жене Плющенко
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