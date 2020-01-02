Тайны больше нет: экс-жена рыжего «Иванушки» показала беременный живот

Слух о беременности бывшей жены музыканта Андрея Григорьева-Апполонова оказался правдой. Марина Банкова, буквально на днях ставшая Зубковой, уже на последних сроках беременности. В эти дни она принимает поздравления не только с Новым годом, но и с приятным положением.

Разговоры о том, что Банкова беременна, стали активно появляться в декабре, когда скрывать округлившиеся формы стало сложнее. Да и поведение в Сети девушки было подозрительным: Марина начала публиковать старые фотографии, либо делала кадры так, чтобы не было видно живота.

В конце года пара объявила о том, что они оформили свои отношения в питерском ЗАГСе, избежав каких-либо свадебных атрибутов. Без фаты, лимузина и даже праздничного застолья. Но, как говорится, это не важно. Главное, чтобы между молодыми была любовь.

Напомним, для экс-жены солиста группы «Иванушки International» это уже третья беременность. В отношениях с Григорьевым-Апполоновым у нее родилось двое сыновей — Иван и Артемий. Мальчикам 16 и 11 лет соответственно.