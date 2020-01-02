НОВОСТИ

Тайны больше нет: экс-жена рыжего «Иванушки» показала беременный живот

Марина Банкова вышла замуж за Андрея Зубкова буквально на днях.

Тайны больше нет: экс-жена рыжего «Иванушки» показала беременный живот
Марина Банкова. Фото Global look press.

Слух о беременности бывшей жены музыканта Андрея Григорьева-Апполонова оказался правдой. Марина Банкова, буквально на днях ставшая Зубковой, уже на последних сроках беременности. В эти дни она принимает поздравления не только с Новым годом, но и с приятным положением.

Разговоры о том, что Банкова беременна, стали активно появляться в декабре, когда скрывать округлившиеся формы стало сложнее. Да и поведение в Сети девушки было подозрительным: Марина начала публиковать старые фотографии, либо делала кадры так, чтобы не было видно живота.

В конце года пара объявила о том, что они оформили свои отношения в питерском ЗАГСе, избежав каких-либо свадебных атрибутов. Без фаты, лимузина и даже праздничного застолья. Но, как говорится, это не важно. Главное, чтобы между молодыми была любовь.

Напомним, для экс-жены солиста группы «Иванушки International» это уже третья беременность. В отношениях с Григорьевым-Апполоновым у нее родилось двое сыновей — Иван и Артемий. Мальчикам 16 и 11 лет соответственно.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Иванушки International»Андрей Апполонов-ГригорьевАндрей Григорьев-АполлоновАндрей Григорьев-Аполлонов личная жизньМарина БанковаМария Банкова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тайны больше нет: экс-жена рыжего «Иванушки» показала беременный живот
Интересно?
Поделись с друзьями: