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«Низость и ущербность»: Волочкова ответила хейтерам снимком в стиле «ню»

43-летняя балерина проводит зимние каникулы на Пхукете.

«Низость и ущербность»: Волочкова ответила хейтерам снимком в стиле «ню»
Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)

43-летняя Анастасия Волочкова прошлые январские каникулы провела на Мальдивах. Однако в Новом, 2020 году знаменитость решила отправиться на Пхукет. На личной страничке в Instagram экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова опубликовала свежее фото, представ в кадре полностью обнаженной. Белокурые локоны артистка балета прикрыла кепкой моряка, расположившись на стеганом покрывале в своей спальне. На Пхукете знаменитость арендовала виллу.

Балерина Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова полностью обнажилась на отдыхе в Таиланде (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

По словам Анастасии, ее мало интересуют комментарии злопыхателей и тех людей, которые вряд ли бывали в Таиланде. Балерина подметила, что не может запретить хейтерам судачить, осуждать или изливать завистливую желчь, не имея при этом реальной возможности насладиться полноценным отдыхом.

«Это низость и ущербность», — отметила Волочкова, говоря о критике со стороны некоторых подписчиков.

Анастасия подметила, что обычно делится с поклонниками только позитивными эмоциями, заявив, что у посторонних нет никакого права давать ей наставления, в чем плавать и как отдыхать на яхтах.

«Это мы решим сами! Важно, чтобы было с кем! А у меня всегда есть с кем… Реально не могу на яхте и на пляже загорать и плавать в пальто», — пояснила балерина.

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«Низость и ущербность»: Волочкова ответила хейтерам снимком в стиле «ню»
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