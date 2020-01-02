«Низость и ущербность»: Волочкова ответила хейтерам снимком в стиле «ню»

43-летняя Анастасия Волочкова прошлые январские каникулы провела на Мальдивах. Однако в Новом, 2020 году знаменитость решила отправиться на Пхукет. На личной страничке в Instagram экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова опубликовала свежее фото, представ в кадре полностью обнаженной. Белокурые локоны артистка балета прикрыла кепкой моряка, расположившись на стеганом покрывале в своей спальне. На Пхукете знаменитость арендовала виллу.

По словам Анастасии, ее мало интересуют комментарии злопыхателей и тех людей, которые вряд ли бывали в Таиланде. Балерина подметила, что не может запретить хейтерам судачить, осуждать или изливать завистливую желчь, не имея при этом реальной возможности насладиться полноценным отдыхом.

«Это низость и ущербность», — отметила Волочкова, говоря о критике со стороны некоторых подписчиков.

Анастасия подметила, что обычно делится с поклонниками только позитивными эмоциями, заявив, что у посторонних нет никакого права давать ей наставления, в чем плавать и как отдыхать на яхтах.