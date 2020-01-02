«Ну, не ломай!»: Топалов не смог поделить с годовалым сыном железную дорогу

Влад Топалов после празднования Нового года провел уикенд в компании годовалого сына Майкла. Звездные родители подарили малышу его первую железную дорогу. Однако, судя по свежему видеоролику, который музыкант опубликовал на личной страничке в Instagram, он не смог поделить игрушку с ребенком. Все происходящее вызвало смех у Регины Тодоренко. В кадре Топалов упрашивал сынишку не ломать рельсы. Музыкант не стал скрывать, что он пришел в восторг от подарка, убирая ручки Майкла от движущегося мини-поезда.

«Ну, не ломай! Моя первая железная дорога…» — утверждает певец под взрывы хохота жены.

Возлюбленная Влада Топалова решила успокоить супруга, напомнив ему, что на самом деле этот подарок они приготовили для Майкла и он может играть самостоятельно без сторонней помощи.

«Нет! Это моя железная дорога», — настаивал на своем Влад.

В одном из интервью Регина Тодоренко рассказала о том, что она советовалась со Светланой Лободой, узнав о своем интересном положении. По словам телеведущей, она боялась того, что не сможет вернуться на съемочную площадку после родов, и задумывалась о декретном отпуске. В итоге возлюбленная Влада Топалова сумела найти баланс между работой и семьей. Новый сезон шоу «Пятница с Региной» они снимали дома. Так новоиспеченная мамочка могла находиться рядом с сынишкой.