«Есть ли выжившие?»: Савельева поделилась первым селфи в Новом 2020 году

Певица не скрывает, что справляется с девятимесячным сыном Леоном без помощи нянь. Если Саше нужно выехать в город, дома с ребенком остается ее муж.

Возлюбленная 46-летнего Кирилла Сафонова опубликовала на личной страничке в Instagram первое селфи в Новом 2020 году. Особый акцент экс-солистка группы «Фабрика» сделала на макияже: подкрасив ресницы черной тушью, а губы — алой помадой. Певица не стала скрывать: она нашла в себе моральные силы для того, чтобы придумать подпись к свежему фото. Судя по комментарию эстрадной исполнительницы, прошедшая Новогодняя ночь и последующий за празднеством день — 1 января — прошли ярко и насыщенно. Учитывая тот факт, что Саша Савельева едва ли смогла выспаться. В одном из интервью певица рассказала о том, что сама справляется девятимесячным сыном Леоном. Поэтому артистке приходится жить по расписанию малыша, забыв о такой привилегии, как отдых.

«Название фото: «Почему Дед Мороз заходит в гости только 31 декабря. Или все интересуются, есть ли выжившие первого января». А теперь вопрос на миллион: Ну как ваше второе число?!» — обратилась к поклонникам певица.

По словам Саши, заботиться о сынишке ей помогает супруг. У Кирилла Сафонова уже есть за плечами отцовский опыт. Его взрослая дочь — 24-летняя Анастасия — в октябре вышла замуж за ирландского бизнесмена Стивена Мерфи. Певица подметила, что ее падчерица при знакомстве отнеслась к ней настороженно. И только после того, как девушка убедилась в искренности чувств Саши по отношении к ее отцу, они смогли подружиться.