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Жених Ольги Бузовой получил травму руки, встав на лыжи в Куршевеле

О произошедшем инциденте ведущая «Дома-2» поделилась с верными почитателями.

Жених Ольги Бузовой получил травму руки, встав на лыжи в Куршевеле
Ольга Бузова (Фото: Globallookpress.com)

Вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном ведущая проекта «Дома-2» проводит зимние каникулы во Франции. Отдых знаменитости омрачило малоприятное происшествие. Ольга Бузова сообщила о том, что ее избранник получил травму руки, катаясь на лыжах в Куршевеле. Как пишет «Комсомольская правда», ради совместной новогодней поездки с блогером поющая телеведущая отказалась от корпоративов и концертов.

Поделившись с поклонниками свежими новостями из Франции, Бузова обратилась к подписчикам, посоветовав им более серьезно относится к собственному здоровью. Ольга посетовала на то, что Давид из-за полученной на курорте травмы вряд ли в ближайшее время сможет носить ее на руках.

Телеведущая Ольга Бузова и Давид Манукян
Ольга Бузова проводит зимние каникулы в Куршевеле с Давидом Манукяном (Фото: Instagram.com)

«Ты специально, скажи, чтобы меня на руках не носить? Ты просто устал на лыжах кататься, да? Захотел поваляться», — критиковала возлюбленного Бузова.

Напомним, что телеведущая состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Этот развод дался певице нелегко. Ольга не скрывала, что мечтала встретить достойного мужчину, с которым она смогла бы построить семью. Сам спортсмен после расставания с Бузовой сыграл свадьбу с моделью из Ростова-на-Дону Анастасией Костенко. Пара воспитывает полуторагодовалую дочку Милану. А не так давно возлюбленная футболиста подтвердила информацию о своей второй беременности.

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Жених Ольги Бузовой получил травму руки, встав на лыжи в Куршевеле
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