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Бузова завалила Сеть любовными фото

Звезда «Дома-2» каждый свой шаг выкладывает в личном блоге.

Бузова завалила Сеть любовными фото
Ольга Бузова. Фото Михаила Фролова. КП.

Ольга Бузова наслаждается отношениями с Давидом Манукяном. Звезда совсем недавно призналась публике, что действительно встречается с блогером. А на Новый год и вовсе написала о своих чувствах к Даве в личном блоге.

Сейчас пара отдыхает в Куршевеле, а вернувшись в Москву планирует заселиться в новую квартиру Ольги.

Бузова. Фото
https://www.instagram.com/buzova86/

Бузова никак не может нарадоваться тому, что больше не нужно скрывать отношения с Манукяном, постоянно выкладывая в Сеть все новые и новые доказательства их любви.

Пока одухотворенный блогер спокойно относится к тому, что их фото и видео каждые 5 минут появляются в Интернете. Но насколько может парня хватить? Впрочем, у современных мужчин, да еще и блогеров — своя философия.

Бузова. Фото
https://www.instagram.com/buzova86/

А как вы считаете, отношения Бузовой и Манукяна долго продержатся?

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Давид МанукянОльга БузоваОльга Бузова личная жизньОльга Бузова последние новости
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Бузова завалила Сеть любовными фото
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