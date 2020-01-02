Бузова завалила Сеть любовными фото

Ольга Бузова наслаждается отношениями с Давидом Манукяном. Звезда совсем недавно призналась публике, что действительно встречается с блогером. А на Новый год и вовсе написала о своих чувствах к Даве в личном блоге.

Сейчас пара отдыхает в Куршевеле, а вернувшись в Москву планирует заселиться в новую квартиру Ольги.

Бузова никак не может нарадоваться тому, что больше не нужно скрывать отношения с Манукяном, постоянно выкладывая в Сеть все новые и новые доказательства их любви.

Пока одухотворенный блогер спокойно относится к тому, что их фото и видео каждые 5 минут появляются в Интернете. Но насколько может парня хватить? Впрочем, у современных мужчин, да еще и блогеров — своя философия.

А как вы считаете, отношения Бузовой и Манукяна долго продержатся?