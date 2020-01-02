Владимир Кузьмин встретил Новый год в окружении красавиц-дочек

Вместе с музыкантом в праздничный день была и его супруга Екатерина.

Музыкант Владимир Кузьмин отпраздновал Новый год в окружении своих дочек, которые были рождены от разных жен. Также вместе с музыкантом была в этот праздничный день и его супруга Екатерина.

«Новый год – семейный праздник. Хорошее начало года. А как у вас?» — спросил Владимир Кузьмин своих подписчиков. Интересно, что одна из пользовательниц спросила Кузьмина, любит ли он кататься на коньках. Ответ музыканта был отрицательным.

Напомним, что дочь Владимира Кузьмина, Соня, участвовала в «Фабрике звезд 3». Что касается Марты и Николь, то они были рождены вне брака певца. У Кузьмина была еще дочь Елизавета. Девушка была убита в 2002 году в своей квартире. Спустя семь лет трагически погиб сын Кузьмина, Степан. Во время пожара в своей квартире он пытался перебраться по карнизу к соседям, но сорвался.

Добавим, что Владимир Кузьмин только недавно вернулся к своей супруге Екатерине. До этого он жил с молодой любовницей. Жена смогла его простить. Кстати, для любовницы Кузьмин по-прежнему снимает квартиру.