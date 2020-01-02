Дело приостановлено: умер последний истец по делу Спейси

Уже почти два года идут разбирательства по делу звезды «Карточного домика». Его неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах.

За последний год при загадочных обстоятельствах скончались три обвинителя. Сначала в мае 2019 года умерла Линда Калкин. Ее сбила машина. Причем сбивший ее водитель вышел сухим из воды.

В сентябре этого же года не стало массажиста. Об усопшем ничего не известно, он предпочел оставить свои данные в тайне. Видимо, он изначально переживал за свою жизнь, но, тем не менее, анонимность его не спасла.

больше по теме Кевин Спейси не сможет вернуться на экраны из-за Трампа Кинокритик Давид Шнейдеров выдвинул версию о политической подоплеке в деле о домогательствах.

Несколько дней назад стало известно о смерти третьего истца — писателя Ари Бена. По предварительным данным, мужчина совершил суицид.

Напомним, судебное разбирательство буквально уничтожило карьеру актера. После того, как об этом узнала общественность, Кевину пришлось перестать сниматься в сериале «Карточный домик», где он играл главную роль. Кроме того, звезде отказали в премии «Эмми».