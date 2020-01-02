Рудковская рассказала о лучшем для себя подарке на 45-летие

Продюсер Яна Рудковская, которой 2 января исполнилось 45 лет, в Instagram поздравила саму себя с днем рождения. Кроме того, она рассказала о лучшем для себя подарке в этот день.

«Лучший для меня подарок — 22000 зрителей сегодня на двух шоу «Золушка» Евгения Плющенко и полный sold–out. Я счастлива. То, чем я занимаюсь, имеет такой успех у зрителей! Спасибо моему другу @georgeshobeika за потрясающее платье для моего юбилея», — заявила Яна Рудковская.

Отметим, что в шоу с участием Евгения Плющенко выступают две олимпийские чемпионки Сочи. Это Аделина Сотникова, которая на Олимпиаде шесть лет назад была лучшей в женском одиночном катании, и Юлия Липницкая — ей удалось выиграть золотую медаль в командных соревнованиях.

Кстати, в шоу Плющенко задействован и его сын Александр. Для своих лет он прекрасно катается на коньках. Специалисты считают, что у него большое будущее в фигурном катании. Не исключено, что в будущем Александр Плющенко сможет улучшить достижения своего отца, который два раза выигрывал золотые награды на Олимпиадах.